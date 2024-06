Официално: Започнаха преговорите на Украйна и Молдова за членство в ЕС (ВИДЕО)

Знаковият ход има за цел по-специално да изпрати вот на доверие в бъдещето на Украйна, тъй като Москва има инерция на бойното поле почти две години и половина след инвазията на Кремъл. „Това са наистина исторически моменти. Украйна е и винаги ще бъде част от обединена Европа“, заявява президентът на Украйна Володимир Зеленски, когато 27-те държави от ЕС подписаха миналата седмица началото на преговорите. „Милиони украинци, а всъщност и поколения от нашия народ, осъществяват своята европейска мечта“.

Украйна, последвана от съседката си Молдова, подаде своите кандидатури за присъединяване към ЕС непосредствено след тоталното нападение на Русия през февруари 2022г., пише БГНЕС.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8