Украйна може да е поразила голям руски десантен кораб в Туапсе (ВИДЕО и СНИМКИ)

В района на руския град Туапсе в Краснодарския край може да е бил поразен голям десантен кораб. Това твърди мониторинговата група "Кримски вятър", като показва геолокализирани кадри след атаката с дронове на украинските сили на няколко места в Русия тази нощ, включително там, където е най-големият терминал за износ на руски петрол в Черно море.

И по-рано се разбра, че има дим в района на пристанището на Туапсе - появиха се кадри от един от кейовете, който е в "мъгла". Въпреки факта, че това кейово място е оборудвано с кранове за товарене на граждански кораби, според сателитни снимки на SantinelHub на 20 ноември там е акостирал 135-метров кораб. Той отговаря на класа на руските военни плавателни съдове - големия десантен кораб от проект 11711 „Иван Грен“, отбелязва "Кримски вятър".

В момента в Черно море има само един такъв голям десантен кораб - „Пьотр Моргунов“ от Северния флот на Руската федерация. През февруари 2022 г. той пристига, за да подсили Черноморския флот, който оттогава насам беше многократно поразяван от украинските сили: За пръв път Русия призна: Украински атаки ни принудиха да преместим кораби от Севастопол.

„Пьотр Моргунов“ почти постоянно е базиран в Новоросийск. Това е един от най-новите кораби в руския военноморски флот, като влиза в експлоатация през декември 2020 г.

Десантните кораби са предназначени за транспортиране на военна техника и личен състав, като са способни да осъществяват десанта им на необорудвано крайбрежие.

Засега няма потвърждение дали плавателният съд, за който говори мониторинговата група, наистина е поразен и какви точно са щетите.

Местни Telegram канали твърдят, че са унищожени 10 дрона над Черно море, в подход към Туапсе. Официалната сводка на руското военно министерство сочи следното - 47 свалени дрона, 29 от които над Ростовска област, 8 над Краснодарски край, по 3 над Белгородска, Брянска и Воронежка област и 1 над Крим.

