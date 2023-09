Украйна официално обяви освобождаването на Андреевка, убит е елитен руски командир (ВИДЕО)

Вчера зам.-министърът на отбраната Анна Маляр заяви: „Андреевка е наша“. Само че 3-та отделна щурмова бригада на украинските сили излезе с предупреждение, че твърденията за освобождаването на селището са преждевременни. Сега 3-та бригада вече потвърди отвоюването на Андреевка, след като в сутрешната си сводка Генералният щаб на украинската армия акцентира върху тази новина от фронта.

Маляр също даде обяснение в „Телеграм“ на 15 септември: „Беше трудно и ситуацията се промени много динамично няколко пъти вчера“.

Great news to wake up to. The General Staff in their early briefing reports that Andriivka, south of Bakhmut has officially been liberated.



Andriivka is 🇺🇦🙌 pic.twitter.com/X4i2gjdGjb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2023

Напредъкът не спира дотук

(КАРТА) Генералният щаб на Украйна заяви, че ВСУ са имали успех и в Клещеевка, на 7 км северозападно от Бахмут. Очаква се това да е следващото освободено от украинските сили селище в тази част от фронта. "Въоръжените сили на Украйна продължават да провеждат настъпателна операция в посока Мелитопол (Запорожка област – бел. ред.) и южно от град Бахмут и постигнаха частичен успех в района на Клещеевка“, гласи официалното съобщение.

Разбира се, руските власти и военните блогъри в страната агресор мълчат за случилото се в Андреевка. Руският "Телеграм" канал "Рибар" тази сутрин пише само как украинците провели неуспешни атаки в района на Новодонецко и Новомайорско в участъка от фронта "Времевски", т.е. по линията Велика Новоселка-Бердянск. Твърди се, че украинските сили минали там в защита заради "тежки загуби", довели до ротация.

Пропагандистът Семьон Пегов, който поддържа "Телеграм" канала WarGonzo, изобщо не споменава Андреевка в своя обзор за Бахмут. Твърди само, че украинските въоръжени сили с артилерийска подкрепа се опитали да щурмуват Курдюмовка, но без успех. "Руските въоръжени сили контраатакуваха в района на Андреевка и възстановиха редица загубени позиции. Височините на изток се намират зад руските войски. Украински части също се опитаха да влязат в Бахмут от югозапад. Без напредък", пише той.

Известният руски "Телеграм" канал "Два майора" също пише за вчерашните твърдения на Украйна относно Андреевка, но не и за връщането ѝ под контрола на ВСУ.

Останалите участъци от фронта

(КАРТА) По оста Велика Новоселка–Бердянск, т.нар. участък от фронта „Времевски“ по границата между Донецка и Запорожка област, имаше съобщения отпреди седмица, че ВСУ са засилили настъпателните си действия. Само че през последните 2-3 дни този район е спокоен и се съобщава за по-слабо движение на войски.

Near Kermenchyk, units of the 74th recon batallion destroyed a Russian T-72B3. The voor cage couldn’t prevent it from being hit. pic.twitter.com/i1LryMbXqa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 14, 2023

Все пак се твърди, че украинските сили са се опитали да превземат Приютно, но не са успели. Русия държи твърда отбрана там, пише един от най-изкъсо следящите войната украински профили в Twitter.

(КАРТА) Няма потвърдена промяна и около Работино - в западната част на Запорожка област. Руски източници съобщават за украински атаки към Копани, западно от Работино.

По непотвърдена информация - Украйна е заела важна височина югоизточно от Работино, което прави настъплението към Новопрокоповка по-благоприятно.

"По посока Запорожие украинските въоръжени сили с артилерийска подкрепа атакуват при Новопрокоповка и Върбово", пише WarGonzo, като твърди, че боевете при Върбово се водели северозападно от селото. "Руските въоръжени сили пък ще обходят украинските войски откъм Луговско. Руските войски се опитват да отрежат фланговете на настъпващата група на украинските въоръжени сили", добавя в канала си Семьон Пегов.

Появиха се и геолокализирани кадри край Марфопил в Запорожка област, които показват как украинските сили обстрелват руските позиции с касетъчни боеприпаси.

"Рибар" твърди, че в посока Херсон ВСУ продължават опитите си да се укрепят на левия бряг на река Днепър. Каналът пише, че е бил спрян украински десант на остров Олешки, като част от лодките били унищожени, а останалите се оттеглили. Все още няма потвърждение на подобна информация.

Междувременно руските сили отново обстрелваха Украйна с дронове "камикадзе" иранско производство от клас "Шахед". Военновъздушните сили на нападнатата страна обаче обявиха, че са успели да свалят всички 17 безпилотни машини през изминалата нощ.

Overnight, Russia attacked Ukraine with Shahed drones. All 17 were shot down by Ukrainian air defense.



👌 pic.twitter.com/4Ho9hbSmW9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2023

Руски командир загина в Украйна

В днешния си обзор за войната в Украйна американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) съобщава, че командирът на руския 247-и гвардейски въздушно-щурмови полк (7-а дивизия) Василий Попов е загинал в боевете в Украйна. Предполага се, че наскоро той е заменил Пьотр Попов като командир на 247-и полк през август или септември.

Василий Попов е вторият командир на 247-и полк, загинал в бой в Украйна след полковник Константин Зицевски, който намери смъртта си през февруари 2022 г.

Съобщава се, че елементи от 247-и полк действат в граничния район между Донецка и Запорожка област. ISW преди писа, че относително елитните сили на този полк провеждат ограничени контраатаки в ключови сектори на фронта.

