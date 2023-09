След поредния удар в Крим: Украйна порази още руски кораби (ВИДЕО)

Украинският вицепремиер Фьодоров публикува видеозапис на атака на военноморски дронове срещу руски военен кораб. Преди това Министерството на стратегическите комуникации съобщи, че в Черно море два патрулни кораба проект 22160 са били атакувани от украински военноморски дронове и са били сериозно повредени.

Deputy Prime Minister Fedorov published a video of an attack by naval drones on a Russian warship. Before, the Department of Strategic Communications reported that in the Black Sea two Project 22160 patrol ships were attacked by Ukrainian naval drones and were damaged. pic.twitter.com/O2iBye3E6k