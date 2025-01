Украйна отвърна на руския ултиматум за мирно споразумение

Русия няма право на глас по въпросите на евентуалното членство на Украйна в НАТО. Това заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, коментирайки ултиматума на Руската федерация как може да бъде сключено мирно споразумение. По-рано днес, 24 януари, руският зам.-министър на външните работи Александър Грушко каза, че ако Киев получи членство в Алианса, то такова споразумение е "невъзможно".

„О, добре, съюзник на Северна Корея поставя ултиматуми на НАТО. Пълни глупости. На Москва не е дадена възможност да се произнесе по този въпрос. Русия води завоевателна война в Европа. Нейните окупационни войски се намират в Украйна и други европейски държави“, подчерта Тихий, цитиран от УНИАН.

Говорителят добави, че „архитектурата на европейската сигурност е изградена върху защитата от Русия“.

Пълната забрана на членството на Украйна в НАТО е основното искане на Русия за прекратяване на войната, стартирана от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г.

Снимка: Getty Images

Според Александър Грушко решението на срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. относно обещанието за приемане на Украйна и Грузия в Алианса в някакъв момент в бъдещето е „катастрофално за европейската сигурност“.

Преди това специалният представител на президента на САЩ Ричард Гренел заяви, че Вашингтон ще блокира всички опити за привличане на Украйна в НАТО, докато европейските страни не увеличат собствените си разходи за отбрана.

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров заяви, че ако администрацията на Доналд Тръмп "се съобразява с интересите на Русия, диалогът между Москва и Вашингтон може да бъде възстановен". В противен случай „всичко ще си остане така, както е“.

🇷🇺 Lavrov: If a Trump administration considers Russia’s interests, Moscow-Washington dialogue could be restored. If not, "everything will remain as it is." pic.twitter.com/k3Cw1VyURE