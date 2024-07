Украйна показа с каква ракета Русия извърши зверството в детската болница (ВИДЕО)

Руските сили са използвали близо 40 ракети при масираната си атака срещу Украйна днес, 8 юли, която доведе до мащабен удар по детската болница "Охматдит" в Киев.

Украинските военновъздушни сили обявиха, че са свалили 30 цели с помощта на средствата за противовъздушна отбрана:

1/1 балистична ракета Kh-47M2 "Кинжал"

3/4 крилати ракети "Искандер-М"

0/1 хиперзвукова крилата ракета 3M22 "Циркон"

11/13 крилати ракети Х-101

12/14 крилати ракети "Калибър"

0/2 крилати ракети X-22

3/3 крилати ракети Х-59/69

Руското военно министерство опита да изкара нещата така, че украинска ракета прехващач, изстреляна от ПВО система, е поразила болницата.

Само че от украинската Служба за сигурност (СБУ) доказаха, че става дума за руска крилата ракета X-101 - показаха и отломки от нея със серийните ѝ номера.

Общо убитите при атаките в Украйна днес са най-малко 28 души, а поне 112 са ранени.

По време на ракетната атака срещу Киев лекар от болница "Охматдит" е извършвал операция, но е бил изхвърлен назад от взривната вълна.

