Украйна: Прибраха статуя на Христос в бункер за първи път след Втората световна война

Именно един такъв кадър предизвика вълна от тъга и размисъл за бъдещето на културата, духовността и образованието в една Украйна, която никога няма да бъде същата. Доказателство за това е запечатаният исторически кадър от спасяването статуя на Исус Христос от Арменската катедрала в град Лвов и пренасянето ѝ до бункер.

The sculpture of Jesus Christ from the #Armenian Cathedral in #Lviv is being moved into hiding. The last time the statue was removed from the temple was during World War II. pic.twitter.com/5NanIlyJeh

Храмът е построен през XIV век и е под защитата на ЮНЕСКО. Историческата справка показва, че последният път, когато статуята на Христос е била изнесена от катедралата, е през Втората световна война. За това разказва Тим льо Бер, който се занимава с опазване на паметници на културата при бойни действия и авторът на снимката.

⚜️ Jesus Christ statue is taken out from #Armenian Cathedral in #Lviv to be stored in a bunker as prevention. This statue from xv c. is one of the oldest in the city and of high value. Last time it was stored out of place was during WWII.

⚜️ Rubens. The Descent from the Cross pic.twitter.com/hUTRsTXxUz