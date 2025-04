Украйна се оплака от нов руски удар, спрял тока на украински град (ВИДЕО)

"След срещата в Рияд (бел. ред. - първата среща от рамката за постигане на мир в Украйна с участието на украински представители и втората между делегации на САЩ и Русия) беше уговорено със САЩ да няма удари срещу енергийната инфраструктура. Но Русия продължава да нарушава това споразумение. Тя вече нанесе щети по (украинска) енергийна инфраструктура в Херсонска, Харковска и Полтавска област. Тази сутрин, нов руски удар по енергиен обект остави без ток 45 000 души в Херсон". Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха.

Energy truce collapses — 45,000 lose power in Kherson strike



“Russia continues to violate the post-Riyadh agreement not to strike energy infrastructure,” said FM Andriy Sybiha.



New attacks damaged facilities in Kherson, Kharkiv, and Poltava. Today's strike on Kherson left