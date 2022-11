Украйна ще си реши проблема с тока с удар по Москва - намек на висш украински чиновник

В Руската федерация постът, на който отговаря длъжността на Данилов, се пада на Николай Патрушев: Потенциалните наследници на Путин: Реално ли е Кадиров да го замести?

Думите на Данилов са прозрачен намек, че на Украйна ѝ трябва оръжие, с което да удари Москва и да приключи веднъж завинаги войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Те идват след изнесената от украинския министър на отбраната Олексий Резников статистика, че за 9 месеца война Русия е изстреляла над 16 000 ракети от всякакъв вид по Украйна и 97% от тях са били изстреляни по цивилни цели.

Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets are CIVILIAN.

We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr