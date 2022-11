Украйна си връща за удара с руските ракети: В Русия гори петролно депо, гръмна бомба срещу поддръжник на Путиновия режим

Рано тази сутин, петролно депо в Орловска област, до село Сталной кон, е избухнало в пламъци. Според губернатора на областта става въпрос за нанесен удар с дрон. Официален коментар от украинска страна още няма.

There was an explosion at an oil depot in the village of Stalnaya Konya in the #Oryol region of #Russia. Local authorities claim that the oil depot was blown up by a drone. pic.twitter.com/tGrvkpmFqr — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2022

Във все още окупирания Мелитопол, който след освобождението на Херсон от руска окупация се очертава като една от следващите възможни цели на украинската армия, е извършено покушение срещу виден проруски колаборационист, съобщава беларуската опозиционна телевизия NEXTA. След покушението въпросният колаборационист - Дмитрий Трухин, е приет в болница в сериозно състояние. В Мелитопол е едно от най-силните украински партизански движения от самото начало на войната.

In occupied #Melitopol, Dmitri Trukhin, a collaborator in charge of communal property of the so-called regional military administration, was blown up. A homemade bomb exploded as he was leaving his house.



The collaborator was hospitalized with serious injuries. pic.twitter.com/tqIsLRYOfQ — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2022

След връщането на Херсон, украинската армия вече е поставила под огневи контрол три важни логистични маршрута към Крим. С помощта на американските ракетни системи за залпов огън HIMARS, де факто целият подход към Крим вече може да бъде обстрелван и руснаците няма как да са спокойни.

