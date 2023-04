Украйна свали 10 ирански дрона над Одеса, но руснаците нанесоха щети (ВИДЕО)

Според военната администрация на областта два от дроновете са поразили "обект от обществената инфраструктура". На снимки в социалните мрежи се вижда голям пожар, който Държавната служба за извънредни ситуации е започнала да гаси.

#Russia attacked #Odesa with Iranian Shahed-136 drones, there are hits on a civilian infrastructure facility. Most of the drones were shot down by the air defense system, the Odesa Regional State Administration reported. pic.twitter.com/Q3Z6gWbUT6

Не се съобщава за жертви. Експлозиите са били чути около 2 часа сутринта на 19 април в близост до Одеса, съобщават кореспондентите на медията Suspilne в "Телеграм".

Няколко минути преди това властите в района съобщават, че е била задействана въздушната тревога в града.

Командването на ВВС на Украйна "Изток" съобщи също така за свалянето на руски дрон, който "може да е бил "Шахед"", над Днепропетровска област.

Междувременно в Новозибков, Брянска област на Руската федерация, сградата на службата за военна регистрация е била атакувана с дрон, съобщи губернаторът Александър Богомаз. По думите му - сградата е била атакувана от украински дрон, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA в Twitter.

In #Russian Novozybkov, #Bryansk region, the building of the military registration and enlistment office was attacked by a drone, said Governor Alexander Bogomaz.



According to him, the building was attacked by a #Ukrainian drone. pic.twitter.com/HEyEMU6EvR