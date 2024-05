Украйна съсипа с дронове Новоросийск - най-голямото руско пристанище (ВИДЕО)

Атаката по традиция е в малките часове на денонощието – по-скоро ранна сутрин, отколкото късно през нощта. В Телеграм има серия от публикации, които показват мащаба на случилото се в Новоросийск.

На първо място – според руския опозиционен телеграм канал ASTRA ударите са довели до пълно прекратяване на движението по една от централните улици до пристанището - "Магистрална" (КАРТА). Сега движението отново било пуснато. По първоначални данни са ударени рафинерия и петролният терминал на пристанището – там, откъдето зареждат корабите на Руския черноморски флот: Русия барикадира Черноморския си флот, за да го пази от морски дронове (СНИМКИ)

Никога не е било такова нещо – видеокадри от мястото на събитието са показателни:

Първоначалната информация от губернатора на Краснодарски край Вениамин Кондратиев беше за свалени над 10 дрона при атаката. И обяснение: "Заради паднали отломки има локални пожари, работи се да бъдат ликвидирани. По предварителни данни няма пострадали. Моля, не публикувайте снимки и видеа от работата на ПВО в социалните мрежи":

Оказа се обаче, че това съвсем не е мащабът на цялата атака - видеата от мястото на събитието валят, противно на молбите на Кондратиев. Според ASTRA (СНИМКА) е имало поне 35 взрива и над 33 дрона са атакували пристанището. Впоследствие официално руското военно министерство съобщи за свалени и унищожени 44 дрона.

Още: ГУР: Украински дронове са ударили важно руско отбранително предприятие (ВИДЕО)

Additional Ukrainian drone strike in the port of Novorossiysk pic.twitter.com/c901APfVyf