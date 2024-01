Масирана украинска атака: 50 дрона по Крим, взривове в Новоросийск и Белгород (ВИДЕО)

Съобщава се за експлозии на няколко места във или близо до окупирания Крим. Руски източници твърдят, че украинските безпилотни апарати са били свалени. Има съобщения и за действия на украинската авиация над Николаев. Според мнозина, това може да означава атака с ракети Storm Shadow, които се изстрелват от въздуха.

Същевременно се появиха съобщения за взривове в Новоросийск. За момента не е ясно каква е причината и къде са експлозиите, но от кадри в социалните мрежи се виждат мащабни пожари. По-рано руски източници твърдяха, че над града е била свалена ракета, но от видеата става ясно, че може би е имало попадение.

Експлозии се чуват и в Белгород. Противовъздушната отбрана работи активно, но според потребители в социалните мрежи вероятно има и ударени цели в граничния руски град.

More explosions in Bilhorod. Air defense is reportedly very active but arrivals are very much heard. pic.twitter.com/NLzI1y6uWt