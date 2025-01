Ако все още има вярващи сляпо на сводките на руското военно министерство, то според следобедната в Курска област нещата направо изглеждат блестящо - всички украински атаки били отблъснати и руската армия има успехи на толкова много места в украинския плацдарм в Курск, че незнайно защо руското военно министерство и издирваният от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин още не са обявили пълна победа и връщане на овладените от украинците руски земи.

Според руското военно министерство, украински опит за пробив в село Болшое Солдатско е спрян успешно, а в подстъпите към село Бердин, където сутринта руски военнопропагандни канали в Телеграм алармираха за втора украинска атака с поне 6 единици бронирана техника, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) били спрени. Убити и ранени са 150 украински войници, ВСУ са загубили 4 танка, 2 бойни машни на пехотата, 16 БТР-а и 1 инженерна разчистваща машина, твърди руското военно министерство.

Но не само това - според ведомството, руснаците "разгромили" украински части от 5 механизирани, 3 десантно-щурмови бригади, бригада на морската пехота, 3 бригади за териториална отбрана и щурмови батальон в районите на селата Александрия, Гуево, Казача Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Махновка, Мирно, Николаево-Дарино, Николско, Руско Поречно, Свердликово, Стара Сорочина, Суджа и Черкаско Поречно. И за капак, уверения от руското военно министерство, че почти 50 000 украински войници са убити и ранени от началото на операция "Курск" на 6 август, 2024 година. Отново остава въпросът - как така при това положение руската армия не си е върнала всичко изгубено в Курск?

Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Архангел Спецназ" е по-кротък в тръбенето на руски успехи. Превзехме Леонидово, боеве има при Александрия, а към Николско има някои руски тактически успехи в определени участъци на фронта. "Малая Локня има изключително важно географско положение на надморска височина спрямо Суджа и околностите. От Малая Локня ще бъде много по-лесно да се движите на юг по железопътната линия", уточнява руският телеграм канал в друга своя публикация, в която твърди, че руски войници са влезли в северните покрайнини на Малая Локня.

Украинският военен експерт Иван Ступак коментира, че новата украинска атака в Курска област има както военни цели, така и политически. От военна гледна точка, украинското военно командване иска да отклони още руски части, биещи се в най-горещите точки на фронта в Украйна - Покровското и Кураховското направление. Създаваме нова голяма точка на напрежение - че трябва веднага руснаците да реагират там, уточни Ступак. Според него, от политическа гледна точка Киев иска да покаже, че за втори път може да удари болезнено Путинова Русия в Курска област и режимът на Путин е неспособен да се противопостави. Друг аспект - още руски бежанци, бягащи на други места в Руската федерация и разказващи какво става в Курска област наистина, което създава допълнително социално напрежение:

