Уникално ВИДЕО от пилотска камера: Как украинците свалят руски изтребител

Предполага се, че ракетата е улучила част от вертикалния стабилизатор, което е довело до загуба на контрол по време на завой и съответно - до разбиването на самолета, пише украинското военно издание „Miлiтарний“. Оригиналното видео е било публикувано в руски канал в „Телеграм“, разпространено е и от беларуската опозиционна телевизия NEXTA в Twitter.

The downing of the Russian Su-25 with a view from the Russian pilot. pic.twitter.com/MLShEN3znD