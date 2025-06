В Естония: Затвор за руски лъжи. В Украйна: Затрупан от руски удар мъж пее украинския химн (ВИДЕО)

Светлана Бурцева, работеща за руската пропагандна платформа RT (Russia Today, главен редактор ѝ е Маргарита Симонян), е осъдена на 6 години затвор за измяна и нарушение на санкциите на ЕС. На RT е забранено да излъчва на територията на Съюза, може единствено да събира информация за свои материали, но не и да ги показва в рамките на ЕС.

Присъдата за Бурцева обаче е по друга линия - тя е работила с офицер от резерва на Федералната служба за сигурност на Русия "срещу независимостта и суверенитета" на Естония, пише AFP. Според съда тя и офицерът - Роман Ромашов, са планирали "да публикуват текстове, насочени към прилагане на дейностите на Русия в сферата на външната политика и сигурността". Книга, която те публикували за хибридното военно дело, е "пропагандна работа, на която липсват белезите на независими анализ", посочва съдът.

Рускинята може да обжалва присъдата си в 30-дневнен срок. Бурцева има естонско гражданство от 1994 г. Тя работила за естонски сайтове, контролирани от руската медийна група "Русия сегодня" от 2017 година. Задържана е през февруари 2024 година.

RT propagandist sentenced to 6 years in Estonia



Svetlana Burtseva has been sentenced to six years in prison for treason and violating EU sanctions.



According to investigators, she had been collaborating for years with the Kremlin media group "Rossiya Segodnya." Burtseva…