Руски данни: Ракети ATACMS унищожиха ПВО С-400 и убиха руски офицери. Руска ракета удари хангар в украинска база (ВИДЕО и СНИМКИ)

Украйна е успяла да порази с ракети ATACMS руска противовъздушна ракетна система С-400 при атака в нощта на 23-ти срещу 24-ти ноември. Потвърждение дават два отделни руски телеграм канала.

Според "Досието на шпионина", който доста често оповестява вътрешна информация при такива случаи, освен разрушената система с живота си са се простили петима офицери, както и трима служители на руското военнопромишлено предприятие "Алмаз Антей". Загиналите офицери са майор, капитан и трима старши лейтенанти. По данните на канала, системата С-400 е поразена от 3 ракети ATACMS - тя не била в оперативно състояние, а е течал ремонт:

In Russia's Kursk region, a modern and costly S-400 air defense missile system was destroyed by ATACMS missiles, along with five officers, according to Russian Telegram channels pic.twitter.com/uO1RC7OL7W

От своя страна ASTRA съобщава за четирима загинали руски военни. Според информацията на канала, при атаката са използвани поне 5 ракети ATACMS.

Опирайки се на видеокадри от един от популярните руски източници в Телеграм, който се занимава точно с разпространение на видеа от руски удари в Украйна, колумнистът на Forbes Дейвид Акс твърди, че с помощта на балистична ракета "Искандер" руснаците са поразили МиГ-29 насред украинска ВВС база в района на Днипро/Днепропетровск.

За въпросния удар се появи информация, че ракетата е ударила примамка. От видеокадрите се вижда, че ударът е по постройка, приличаща на хангар и сякаш е използвана касетъчна бойна глава. Акс признава, че изглежда има примамка на мястото на удара, но според него това е "фалшив" Су-25, а освен това там имало и истински, работещ МиГ-29. Акс повтаря, че такива удари са възможни, защото украинците не могат да се защитят истински ефективно срещу руски разузнавателни дронове, които постоянно търсят ценни цели, а щом ги намерят, бързо предават данни към екипи с ракетни установки, готови за стрелба.

Targeting of a Ukrainian Plane Shelter, with a MiG-29 underneath it at Aviatorskoe-Dnipro AB



This is first time that I have seen Russians use a Iskander-M with a airburst warhead on this type of target



As we can see, they hit the target almost directly.



48.355691, 35.112791 pic.twitter.com/VLMP5h2rt1