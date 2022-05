В Русия палят военни комисариати, Москва казва за стотици нови предали се от "Азовстал"

Съгласно ежедневния доклад на тръста, в който има препратки към различни източници в "Телеграм", атаките са станали в три района на Московска област – Омск, Волгоград и Рязанска област. Такова нападение има и в Хантимансийска област. Нападенията са станали в периода 4 – 18 май. Съгласно изявление на заместник-началника на украинския генерален щаб Олексей Громов, в Русия са извършени поне 12 нападения и умишлено подпалване на военни комисариати. Именно те отговарят за набирането на войници за руската армия.

В Московска област има арестувани двама 16-годишни младежи, което е знак, че може би млади хора извършват акциите.

Междувременно Русия съобщи, че броят на украинските войници, които са се предали в обсадения стоманодобивен завод "Азовстал" в Мариупол, е нараснал до 1730 души. Информацията не е потвърдена от украински източници.

Според руските данни, през изминалото денонощие от обширния стоманодобивен завод, превърнал се в символ на украинската съпротива, са излезли още 771 души. Считаният за пропагандно оръжие на Кремъл руски журналист Дмитрий Стешин обяви, че един от командирите на полка "Азов" Светослав Паламар е след излезлите. Само че от "Азовстал" новините са по-различни: Командирите на "Азов" остават в "Азовстал“ (ВИДЕО)

The deputy commander of the "Azov" regiment recorded a video in which he refuted the information of #Russian propaganda that he had surrendered and left #Azovstal.



“The operation continues, the details of which I will not disclose,” said Svyatoslav Palamar (Kalina). pic.twitter.com/WkFG0hFzq1