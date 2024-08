В Сочи самолет с 200 пътници едва не се разби на летището (ВИДЕО)

Опашката на самолета Boeing 737-800 докосна пистата и беше сериозно повредена, предаде NEXTA. Машината беше спряна от полет. На борда е имало 189 пътници и седем членове на екипажа. Няма пострадали, твърдят от летището.

Броят на повредените руски самолети расте всяка година. Русия не може да купува западни резервни части заради санкциите. Авиопревозвачите трябва да използват компоненти с изтекъл срок на годност, рискувайки живота на пътниците.

