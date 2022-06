Вархеи: ЕС приема сериозно всички български опасения, София да включи РСМ в дневния ред

По думите му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов „вече показа лидерство, като внесе предложението на масата“.

„Необходимо е всички да направят същото. ЕС трябва да се раздвижи“, пише Вархеи, като добавя: „ЕС приема много сериозно всички български опасения и те вече са част от преговорния процес“.

We urge 🇧🇬 Parl&all parties to fulfill their engagement&to put the proposal on 🇲🇰&🇦🇱 on agenda of Parl for approval today as proposed. Opposition #GERB @BoykoBorissov already showed leadership by putting the proposal on table. We need everybody to do same. EU needs to move.