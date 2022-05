Вдигане на санкциите срещу пари за Украйна: Западът с нова идея за руските олигарси

Канадският вицепремиер и министър на финансите Кристия Фрийланд е предложила идеята на срещата на финансовите министри от Г-7 в Германия миналата седмица. Фрийланд повдигнала въпроса, след като с нея се свързали руски бизнесмени, твърди един от източниците. Канадският министър познава някои олигарси от времето, когато е била журналист в Москва.

Украинските власти са наясно с обсъжданата стратегия. Запознати с идеята твърдят, че е в интерес на Запада видни олигарси да се разграничат от руския президент Владимир Путин, като в същото време предоставят финансиране за Украйна.

