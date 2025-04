Великденско примирие в Украйна: Почти, но и друг път (ВИДЕО)

След като руският диктатор Владимир Путин обяви, че Русия спира огъня в Украйна от 18:00 часа на 19 април и ще поддържа това положение до 0:00 чаа на 21 април, вече има и първи данни колко това се спазва. Оказва се, че някъде се спазва, но другаде - не.

Още: Путин обяви великденско примирие (ВИДЕО)

Телеграм каналът на RT, която отдавна има забрана да излъчва в Европейския съюз заради бруталната пропаганда срещу Украйна и в полза на режима на Путин, публикува видеокадри с часовник, според които Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанасят удари с FPV дронове-камикадзе по руски позиции в Покровското направление. Видеото е на Андрей Филатов, един от пропагандистите на RT - дали то отразява точно нещата, не може да се провери за момента по независим път:

Същевременно, каналите в Телеграм, които следят събитията в Херсон, разпространиха видео от удар с руски дрон срещу жилищна сграда в самия Херсон, на улица "Перекопска". Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA пише, че геолокализация на видеото е доказала мястото на удара. Андрий Ермак, началникът на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, също потвърди удара:

"В няколко района на Харковското направление украинските части потвърждават, че руската армия е спряла огъня от час. В Донецка област окупаторите продължават да стрелят", твърди украинският журналист Андрий Цаплиенко.

"Руснаците се опитват да се представят за "миротворци", но те вече отказаха безусловно прекратяване на огъня на 11 март, а сега провеждат информационна операция, говорят за "примирие", но продължават да стрелят без да спират. Всичко с цел да се обвини Украйна. Обикновено Наришкин (бел. ред. - ръководителят на руското външно разузнаване /СВР/ Сергей Наришкин) излиза с идеята за подобни лъжи", коментира лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна - Още: Примирие ли: Зеленски обяви нова руска атака срещу Украйна

No ceasefire: Russia continues shelling across all fronts, with the heaviest attacks on the Eastern axis — says Center for Countering Disinformation head Kovalenko. Despite Kremlin claims, nothing has changed on the ground. pic.twitter.com/7xoQRWoqMk