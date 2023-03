ВИДЕО: 21 руски танка на скрап за 24 часа, близък бой в окопи – ужасът на войната в Украйна

21 танка и 23 БТР-а само за една нощ – това е статистиката на унищожените тежки военни руски превозни средства за денонощието на 18-ти март, 2023 година според украинския генерален щаб.

ВИДЕО: 10 руски танка станаха на скрап за 1 нощ в Украйна. Руски войници се жалват за Авдеевка

Такова огромно количество унищожена руска тежка военна техника не било отчитано от украинците за толкова кратко време в тяхната статистика.

Soldiers of the 59th brigade destroy the Russian equipment with FPV kamikaze drones. pic.twitter.com/SrfPkpH0Dm — Paul Jawin (@PaulJawin) March 19, 2023

Разбира се, при Бахмут са най-жестоките боеве, като постоянно излизат кадри за какво става въпрос – убий или ще бъдеш убит. Долните видеа не са за хора със слаби нерви – те показват как украинците безмилостно се справят с атакуващите войници от ЧВК Вагнер.

Clearing Wagner positions near Bakhmut.



18+ pic.twitter.com/3PVBkdKnfK — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2023

National Guard unit "Spartan" found enemy infantry approaching, targeted them and sent them oneway to Kobzon. pic.twitter.com/fTNNFFWOpl — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2023

На война обаче няма как да няма жертви и от двете страни – впечатляващи и ужасни видеокадри показват как вероятно руски войник проявява изключителна смелост и находчивост при атака на окопна украинска позиция, убива трима украински войници и пленява двама. В коментари под видеото се говори, че въпросният руски войник се казва Александър Малцев, с позивна Кубан, а случилото се е от 10 март, в боевете по линията Сватово - Кремена. На 13-ти март обаче Малцев е убит при украински артилерийски обстрел, се казва още в коментарите.