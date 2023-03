ВИДЕО: 10 руски танка станаха на скрап за 1 нощ в Украйна. Руски войници се жалват за Авдеевка

Ударите по танковете се извършват с дронове, като кадрите са явна компилация от операции на различни места в Донецка област.

In one night, the #Russians missed 10 tanks in the #Donetsk direction. pic.twitter.com/tVUKbDf7cm

Междувременно се появи поредно видео на мобилизирани руснаци, воюващи в Украйна – този път мобилизирани от Санкт Петербург говорят какво се случва в направлението към Авдеевка. Оплакваният са вече клише – изпратени да атакуват без разузнаване и без артилерийска подкрепа и понесли големи загуби, до 70% от войниците в частта по думите на оплакващите се. Освен това, войниците говорят как има план пак да бъдат пратени в атака, само с леко стрелково оръжие срещу добре въоръжен с тежка техника противник.

ОЩЕ: Путин изненадващо посети Севастопол, Гиркин го определи за "кретенизъм" (ВИДЕО)

I've no idea why the video didn't upload in the original post. Here it is. https://t.co/hjrw6rGMdD pic.twitter.com/Mxn0AYkr94