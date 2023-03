ВИДЕО: Ранен в главата украински боец поваля руския си противник

Командирът на групата Петър с позивна "Харков" получава рана в главата, но въпреки това продължава боя, хвърля две гранати в руския окоп и открива огън по противника си като в крайна сметка го обезврежда. Във видеото по-късно той прави и коментар на случилото се.

Soldiers of the 71st Jaeger Brigade storm Russian positions. A soldier with the name Petro and the call sign Kharkiv was wounded in the head, but continues to fight, throws grenades at the Russian trench and fires from a assault rifle. pic.twitter.com/0A3T87e77o