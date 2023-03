ВИДЕО: Руски хеликоптер Ка-52 се среща с украинска ракета в полет

Поредни впечатляващи видеокадри вече са факт – как руски щурмови хеликоптер Ка-52 "Алигатор" бива свален с портативна ракетна установка MANPADS:

За последното денонощие, украинците твърдят, че са унищожили още 16 руски БТР-а, 5 танка и 9 гаубици.

А кадри от Луганска област показват какво се е случило при поредния руски опит за атака на украински позиции по линията Сватово – Кремена:

Работата на руснаците в Бахмут: Ще го превземем, ама друг път (ВИДЕО)

Two enemy assault groups unsuccessfully tried to attack the positions of the 2nd battalion of the 54th mechanized brigade. pic.twitter.com/XGBYHomRxT