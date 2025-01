Военна помощ и планове за Украйна от Запада преди идването на Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последни обещания, ангажименти и равносметка по линия на западната подкрепа за Украйна преди встъпването в длъжност на новия американски президент Доналд Тръмп (той ще поеме поста официално на 20 януари) – в това се превърна вчерашната среща във формат "Рамщайн" в Германия. Тя беше 25-тата, откакто Украйна беше нападната открито и в пълен мащаб от армията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Щрихите на новото – 30 000 FPV дрона за Украйна, като основната роля тук е на Великобритания, а Норвегия дава още 61 млн. долара що се отнася до коалицията за безпилотни летателни апарати (във формата "Рамщайн" има общо 8 коалиции, обхващащи различни области от отбраната и военното дело). Отделно Норвегия пое ангажимент да отпусне военна помощ на Украйна за над 2 млрд. евро, което е най-големият такъв пакет в историята на скандинавската държава. Норвегия ще продължи да инвестира в украинския военно-промишлен комплекс и съвместни проекти, включително в производството на боеприпаси. Украинският министър на отбраната Рустем Умеров посочи, че на срещата с норвежкия му колега Арилд Грам специална тема е била осигуряването на системи за противовъздушна отбрана (ПВО) – в тази област Германия обяви доставка през 2025 година на нови ПВО системи IRIS-T (6 според публикация в "Х" на Бундесвера) плюс ракети за тях и бронирани превозни средства. Умеров специално отчете още срещите с нидерландския и италианския си колега и то по темите ПВО и бронирана техника. Украинският президент Володимир Зеленски коментира по-късно в Рим, че Украйна все още не разполага с желаните още 19 системи за ПВО, но западните партньори гарантирали "значителен брой". Форматът "Рамщайн" ще продължи, не стои на дневен ред отмяната му, следващата среща ще е през февруари, увери Зеленски:

⚡️ Zelensky: Ukraine will have additional air defense systems. "We don’t yet have all 19 systems, but partners have guaranteed a significant number."



He also confirmed the next Ramstein meeting is set for February: "The location isn’t critical—what matters are the key decisions… pic.twitter.com/TeNFBzL7nt