Войната в Украйна: Десетки унищожени училища, Украйна се чувства изоставена, Путин с пиар с ранени

По данни на украинското правителство, цитирани от БГНЕС, от началото на войната руската армия е обстреляла повече от 1000 училища в Украйна, като е унищожила напълно 95. Броят им вероятно ще нарасне, защото списъкът се актуализира ежедневно.

Въпреки видимите щети и унищожаването на образователната инфраструктура, експертите по военни престъпления твърдят, че доказването на намерението на атакуващата армия да се насочи към отделни училища е трудно.

Докато войната е в разгара си, милиони деца продължават да учат онлайн. Международната група за помощ Save the Children заяви, че работи с правителството за създаване на програми за дистанционно обучение за ученици в 50 училища. УНИЦЕФ също се опитва да помогне с онлайн обучение. А беларуската опозиционна телевизия NEXTA, чийто бивш главен редактор беше дисидентът Роман Протасевич, съобщи, че в Крим английският език отпада като предмет в училище - с обяснение от говорителя на местния проруски парламент Владимир Константинов, че след като няма да може да отидеш "никога" в Лондон, защо да го учиш?

In #Crimea, learning of English language will be dropped from the school curriculum, reports TASS.



"Why teach it if one will never go to #London?", said Vladimir Konstantinov, speaker of the state council. According to him, "dumbly following an alien civilisation" is dangerous. pic.twitter.com/m9mdc1NlMm