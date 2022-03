Владимир Путин: Никога няма да се откажа от убеждението си, че руснаците и украинците са един народ (ВИДЕО)

"ЛУКОЙЛ" ПОИСКА НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА

"Има ясни доказателства, че те разполагат тежка военна техника в жилищните квартали. И вместо да изтеглят тази техника от жилищните сгради, от болниците и детските градини, те допълнително хвърлят там танкове, артилерия и оръдия", заяви Путин. Той обвини украинците, че са взели като заложници над 1000 чуждестранни студенти, сред които и индийци, като до ден-днешен те не били освободени. "Неонацистите откриха огън и по китайски студенти, които опитваха да напуснат Харков, като двама бяха ранени", каза още руският президент.

"Нашите войници се стремят да не допуснат цивилни жертви", заяви той. Путин уточни, че е предвиден фонд за семействата на загиналите руски военни в Украйна. "Семейството на всеки, загубил живота си в специалната операция, ще получи 5 милиона рубли. За най-близките на войниците, които бъдат ранени и вследствие на това получат увреждания, е предвидена еднократна помощ от 2 968 000 рубли. В случай на трайна инвалидност ще се изплаща ежемесечна пенсия", добави Путин. Това значи 80 000 лв. за убит руски войник и малко под 48 000 лв. за ранен съгласно днешния курс на рублата (1 рубла - 0,016 лв.). Путин отдаде с минута мълчание почит на всички загинали при специалната военна операция в Украйна.

Според руския президент операцията върви стриктно по график. "Всички възложени задачи се изпълняват успешно“, категоричен бе той. "Аз съм дагестанец, чеченец, руснак, ингушетинец, евреин, осетинец. Не мога да изброя всички над 300 етнически групи в Русия. Но аз се гордея от това, че съм част от този свят, част от могъщия, силен, многонационален народ на Русия. В същото време никога няма да се откажа от убеждението си, че руснаците и украинците са един народ – въпреки че част от хората в Украйна са били сплашени от много заблудената нацистка националистическа пропаганда. Някои от тях, разбира се, съзнателно са последвали пътя на бандеровците“, отбеляза Путин.

Той обвини украинските сили, че използват свои и чужди граждани като жив щит, а в жилищните сгради средните етажи се обитават, докато в ниските е складирана бойна техника, а от високите стрелят картечници и снайпери. „Повтарям, нашите войници и офицери се стремят да предотвратят жертви – и, за съжаление, те самите търпят жертви“.

В светкавичен коментар на изказването на Путин в Twitter, ръководителят на московската редакция на Financial Times беше лаконичен: "На практика Путин казва, че "украинските нацисти" са виновни за цивилните жертви в Украйна" в светлината на огромния международен отзвук до какво доведе руската инвазия и действията на руската армия по заповед на Путин в Украйна.

