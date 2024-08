ВСУ са и в Белгородска област: Прогноза - Русия няма да си върне загубеното година (ОБЗОР - ВИДЕО)

Вече минимум 76 000 души са евакуирани от руските власти в Курска област. Това беше широко отразено в много руски медии, а в телеграм канала на руското министерство на извънредните ситуации има повече информация – 26 населени места попадат в обхвата на евакуацията дотук, има 60 пункта за временно настаняване и са доставени 80 тона хуманитарна помощ (палатки, одеяла, преносими генератори, питейна вода, храна и т.н.).

Причината е ясна – украинската операция, която стартира на 6 август, 2024 година. За нея вече е явно – тя не е просто пробив с цел нанасяне на щети, а нещо много по-мащабно: Дронове по Суджа: Руснаците говорят за "активни сражения" по границата на Курска област (ВИДЕО)

Анализите за случващото се все още са предпазливи, тъй като изобщо не е ясно каква е крайната цел на операцията. Но е показателно каква прогноза направи руският политически анализатор Сергей Марков, който не може да бъде окачествен като настроен опозиционно – той клони към Кремъл. Пред The Washington Post Марков коментира, че може да отнеме 1 година на Русия да си върне загубеното в Курска област, защото войната в Украйна вече е доказала колко трудно се връща територия, на която противникът се укрепи добре. Точно това изглежда се случва и в този случай – украинската армия се грижи да изгради укрепени позиции на ключови места в мястото на пробива, който вече е доста по-голям, отколкото постигнатото от 10 май, 2024 година от руската армия в Харковска област (КАРТА). Бившият командващ на Южния военен окръг на Руската федерация генерал-лейтенант Андрей Гурульов, който сега е депутат, също коментира, че не може да се очаква Русия светкавично да отблъсне украинската армия в Курска област.

Курска област – събитията

(КАРТА) Може би една от най-важните новини от 10 август що се отнася до бойните действия е геолокализирано видео от село Пороз, показващо украински войници там. Селото се намира в община Грайворон – точно там, където т.нар. "руски доброволци" атакуваха през март, 2024 година. Сега обаче влизането на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отново близо до там подсказва елемент от далеч по-мащабна операция, тъй като Грайворон е в Белгородска област. Стои въпросът – възнамерява ли украинската армия да продължи още на изток и да направи "санитарна зона" в тила на руската армия, която стои при град Вовчанск в Харковска област: За седмица убихме 651 руски войници и пленихме 37: Пресконференция на руските доброволци (ВИДЕО)

❗️Footage has emerged of AFU soldiers in the village of Poroz, in Russia's Belgorod region, several kilometers from the border. The date of the filming is unknown. pic.twitter.com/TiCVBQm1i1 — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2024

(КАРТА) Що се отнася до Курска област, генерал Апти Алаудинов (дясната ръка на Рамзан Кадиров) обяви, че Мартиновка (западно от Суджа) била върната обратно в руски ръце. Освен неговите думи обаче друго доказателство за това няма – но има визуални данни за влизане на ВСУ в Маховка т.е. Суджа вече изцяло попада в територия, която е под украински контрол. Появи се и видеодоказателство как украинците, че са превзели Свердликово – едно от първите селища в Курска област, за което имаше такива данни още в началото на операция „Курск“. Украинското настъпление вече не е толкова стремително, както в първите 2-3 дни, но данните за боеве от руски и украински източници сочат, че ВСУ успя да влезе на около 25-30 километра навътре в Курска област:

Copium alert.



The situation in the Kursk region is under control by Russian forces, according to Apty Alaudinov. Russian units, supported by the "Akhmat" special forces, have cleared and fully control the village of Martynovka near Sudzha. Russian forces reportedly destroyed a… pic.twitter.com/hGkUwsZ98c — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2024

AFU taking down the Russian flag in Sverdlikovo, Kursk region. This town was already confirmed under AFU control and among the first villages to be captured. pic.twitter.com/D2mGYuPg7n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2024

Вероятно в района на град Коренево (Рилско направление - КАРТА), южно от град Лгов (Анастасиевка и Кромски Бики) и източно от град Суджа (Мартиновка – път Р-200) противникът е разположил отделни допълнителни части, с които се правят обстрели и контраатаки, за да бъдат спрени украинските щурмови групи – така украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец оценява докъде се разпростира украинското настъпление. Снощи имаше паника в руските военно-пропагандни канали, че има украински пробив още по-на изток от Суджа, в Беловска община, но и самите украинците определят това като най-много действия разузнаване с бой досега.

Цивилните в Русия усещат какво е война

Украинският президент Володимир Зеленски вече обяви, че Русия трябва да усети какво значи война и че колкото по-голям натиск ѝ се оказва, толкова по-близо ще бъде мирът. Тази теза украинският президент повтаря от известно време, а че все повече руснаци разбират какво е война е видимо: Зеленски призна: Водим война на територията на агресора (ВИДЕО)

Тази нощ, ракета нанесе щети в района на жилищна сграда в самия град Курск. Руски източници коментират, че става въпрос за свалена ракета – 15 души са спасени, а 30 са евакуирани, като основите на самата сграда не са засегнати съгласно официална информация на руското министерство на извънредните ситуации:

В Шебекино, Белгородска област (де факто предградие на град Белгород), отново след обстрел с дронове беше уцелена жилищна сграда, а местният губернатор Вячеслав Гладков коментира, че минимум трима души са ранени, после се коригира и съобщи за петима. Отделно Гладков обяви, че са нанесени удар с дрон още в Нова Талвожанка:

В Ростов избухна пожар в близост до руско военно поделение – не е ясно каква точно е причината, губернаторът на областта Василий Голубьов не коментира събитието:

На този фон, в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) дава оценка, че Русия нарочно обяви контратерористична операция в Курск, Брянск и Белгород – за да не признае сериозността на ситуацията, ако обяви военно положение. С други думи, режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин се прави публично, че нещата не изглеждат чак толкова зле. Отделно, военно положение ще значи и законово право за Путин да въведе по-сериозни мерки, като например всеобща мобилизация, но той упорито бяга от този ход – явно такова развитие на нещата го тревожи. А режимът на контратерористична операция е доста усложнен като командна структува, коментира ISW – защото по решение на отговорния за операцията (най-вероятно директорът на ФСБ Александър Бортников) може да се включват елементи от руската армия, но Бортников няма военен чин и съответните оперативни заповеди ще минават през структури, които не са му пряко подчинени. На всичкото отгоре, в анализа на ISW продължават да се цитират данни от украински и руски източници, че поне засега първите руски подкрепления не са най-елитните възможни, а предимно наборници (поредно видео показва пленени руски наборници от 488-ми мотострелкови полк и 1428 мотострелкови полк на 150-та мотострелкова дивизия) и паравоенни структури тип "Росгвардия", както и някои по-опитни части като 810 бригада и 155-та бригада на руските ВМС (155-та бригада е тази, която претърпя нечувани загуби при провалената руска офанзива за Угледар: Труп до труп: Спомен за разбитата руска офанзива към Угледар (ВИДЕО, 18+), но засега не и руски части от Покровското и Торецкото направление, където руската армия има най-големи тактически успехи от началото на 2024 година.

Ukrainian media: The Ukrainian armed forces have captured a new group of Russian servicemen



The Russians were allegedly captured in the #Kursk region, where the Ukrainian army is currently advancing. pic.twitter.com/7qwRi49wlo — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2024

Константин Машовец пише, че руските подкрепления включват части на 138-ма мотострелкова бригада в размер на 1 батальон ( формирование по принцип от 300 до 1300 войници), както и още 3 батальона от 44-ти армейски корпус – и двете формирования до момента действаха в Харковска област, плюс малък пехотен полк от 272-ри мотострелкови полк, който досега воюваше в Купянското направление. Машовец е категоричен: Говорим предимно за наборници, истинско пушечно месо. "Нямам достоверна информация, че противникът е започнал да прехвърля допълнителни резерви в района на Курск от ключовите за него направления от фронта в Украйна - Краматорско, Торецко, Покровско или Кураховско. И това, очевидно, изглежда доста красноречиво (т.е. за Путин по-важно му е да продължи в Украйна). Вероятно обаче руското командване ще трябва бързо да намери втори ешелон резерви и е много интересно кои части ще влязат в този втори ешелон". Машовец все пак предупреждава да не се изпада в еуфория, но и открито се подиграва, че ръководителят на руския генщаб генерал Валерий Герасимов е излъгал Путин за случващото се в Курска област: Очите на страха: След "специална военна операция" наред е "контратерористична" не само в Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Доста показателно за липсата на организация сред руснаците е случай с обстрел с ракета "Искандер" по украински команден пост до Шептуховка. Ударът попада до група украински военни превозни средства и всъщност не ги поразява – украинският военен анализатор Олександър Коваленко иронизира: "Представяте ли си каква е паниката, че да се използва такава ракета за удар по малка щурмова група, след като "Искандер" се ползва за далеч по-големи цели"?

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

https://t.co/voWJx6047p



The Russian Iskander also appears to have missed the vehicles in the treeline initially pointed to (red circle) pic.twitter.com/RAIlMIp5K9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 10, 2024

След три дни на понижение, руската активност на фронта в Украйна отново тръгна нагоре – в унисон с оценките, че руското военно командване не бърза да изтегля части от най-горещите направления. Общо за денонощието на 10 август по целия фронт в Украйна е имало 114 бойни сблъсъка според сутрешната сводка на украинския генщаб. Най-горещо е Покровското направление – 38 отбити руски пехотни атаки. В Лиманското направление са спрени 17 руски пехотни атаки, отново по линията Макеевка – Терно. 11 са били руските пехотни атаки в Краматорското направление (Часов Яр), 10 – в Торецкото направление, където явно руският натиск поотслабна в последните 4-5 дни, но руската активност още си е висока.

This is what the town of Chasiv Yar, Donetsk region, looks like now



Russian troops continue to destroy the town by air and artillery. More than 12,000 people used to live here, but now only 500 remain. People refuse to evacuate. pic.twitter.com/Vjl4xsuifn — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2024

Украинският телеграм канал Deep State обръща внимание на руски напредък в Купянското и Лиманското направление – Пищаново и Стелмаховка, но става въпрос за нови руски позиции, а не за превземане. В Лиманското направление руската армия хвърля значителни усилия в последно време.

Популярният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", който е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, вече не обръща особено внимание на самия фронт в Украйна. Каналът се хвали единствено с превземане на село Невелско (има геолокализирани кадри на издигане на руското знаме над руините на малкото селце, с 50-тина жители преди войната), което се намира в най-южната част на линията на боеве в Покровското направление. В този участък на фронта там по-голямата цел е Карловка, а боевете при местните водоеми продължават. "Рибар" потвърждава и, че все още има украински позиции в Красногоровка, Кураховското направление, но там и Deep State отчита руски напредък в северозападните покрайнини, където са последните украински войници.

Avdeevka area.

The RuAF soldier hoists the Russian Federation Flag to one of the residential areas in Nevelskoe village and confirms the control of the RuAF of this settlement.



48.06083, 37.57694 pic.twitter.com/JbBZdVZP5E — Сливочный каприз (@creamy_caprice) August 9, 2024

Руснаците продължават са се стараят да предпазят и Кримския мост - с нови баржи, които разполагат пред съоръжението като бариери, за да пречат на морски дронове: