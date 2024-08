Дронове по Суджа: Руснаците говорят за "активни сражения" по границата на Курска област (ВИДЕО)

През нощта на 5 срещу 6 август руският град Суджа в Курска област е бил обстрелван от украинска страна, а изглежда, че нещо се случва и по границата на региона с украинската Сумска област.

"Ранени са петима души, включително три деца. Те бяха откарани в Суджанската районна болница, където получават медицинска помощ. Няколко жилищни сгради са сериозно повредени. Когато ситуацията позволи, ще бъде извършена проверка по домовете", съобщиха от областната управа на Курска област.

Губернаторът Алексей Смирнов твърди, че са били свалени 11 дрона над региона. Местният Telegram канал "Курски бомонд" пък говори за 26 безпилотни машини към сутринта на 6 август. След полунощ са зазвучали сирени за опасност от ракетно нападение. Чули са се взривове. В самия град Курск са паднали отломки на няколко улици, като местните власти твърдят, че няма сериозни поражения. Атака с дронове е имало и в Белгородска област.

