Зеленски: Колкото по-голям натиск се оказва върху Русия, толкова по-близо ще бъде мирът (ВИДЕО)

„Колкото по-голям натиск се оказва върху Русия, върху агресора, довел войната в Украйна, толкова по-близо ще бъде мирът“.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски във видеообръщение.

Държавният глава изрази благодарност към украинските войници, които се бият както на фронтовата линия, така и навсякъде, където продължава отбраната срещу настъпателните операции на окупаторите.

Зеленски съобщи, че е обсъдил с главнокомандващия на ВСУ Александър Сирски действията и стъпките, които украинската армия предприема.

Той обеща да разкрие подробности по-късно.

