Вързан на дърво по време на обстрел: Наказание за руски войник (ВИДЕО)

Случаят е описан от руския телеграм канал "Осторожно Новости". Руският военен се казва Андрей Елисеенко - той е от Санкт Петербург и е мобилизиран по време на т.нар. частична мобилизация през есента на 2022 година в Руската федерация.

През юли 2023 година Елисеенко става командир на зенитно-ракетна батарея - това той разказва за "Осторожно Новости". По думите му, тъй като не обича алкохол, отношенията му с прякото командване са обтегнати. През август, 2023 година, неговият взвод е пратена в Херсонска област, но не получава нито един пикап "Барс" от изпратените в частта, в която служи, не са им дадени и термовизионни камери и оборудване за електронна борба.

Според Андрей, войниците му сами са си купували техника, коли и термовизионни камери. По време на проверките ръководството на цялата част призова хората да мълчат за това, но Андрей не слуша и казва истината пред военната полиция. До април конфликтът с командира на полка достигна своя предел: като наказание командирът завърза Андрей за дърво близо до град Олешки и го остави там за 4 часа. По това време имаше артилерийски обстрел, но Андрей има късмет и оцелява.

Сега Андрей е отстранен от поста с устна заповед и изпратен в разузнавателна рота. Според него, на 48-годишна възраст той вече е "твърде стар да поумнява" и по този начин "се опитват да се отърват от него".

В същото време съпругата и сестра му последваха Андрей в Северния военен окръг. Първоначално жените се записват като медици във военната служба, но по-късно се прехвърлят на Андрей. Съпругата потвърждава многобройните нарушения от страна на ръководството и уверява, че сега искат да разделят нея и съпруга ѝ, пише "Осторожно Новости".

