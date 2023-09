Въздушна тревога в Крим: Бомбоубежището е заключено (ВИДЕО)

Когато има такава тревога, цивилните трябва да се скрият в бомбоубежищата. Само че в Севастопол това не всеки път е възможно - пресен пример има от тази сутрин, след поредната украинска атака: Отново взривове и стълб дим в Севастопол (СНИМКИ)

#Crimean residents cannot get into shelters. The bomb shelters are locked during the air raid.



Such posts can be found on social networks. pic.twitter.com/pZmxU4PRyk