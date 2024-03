Взрив в арменската столица: Въоръжени мъже нахлуха в полицейското управление (ВИДЕО)

По първоначални данни - в близост до сградата се е взривила граната, в резултат на което има ранени.

⚡️Armenian Telegram channels showed video footage from the storming of the police station in Yerevan



It is specified that the incident took place in the community of Nor Nork. Two people with shrapnel wounds are in hospital, according to the Russian media.



Information from… pic.twitter.com/gIvtv5ET2u