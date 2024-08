Задържаха сенатор от партията на Путин, обвинен е в организиране на убийство (ВИДЕО)

Руският сенатор Дмитрий Савелиев, който е член на партията на диктатора Владимир Путин "Единна Русия", беше задържан по време на заседание на Съвета на федерацията и обвинен в организиране на убийство.

Бившият депутат от Държавната дума беше арестуван от силите за сигурност на 2 август.

The Federation Council has stripped Russian Senator Dmitry Savelyev of his immunity following an appeal by the Prosecutor General over a murder case and he is now detained by prosecutors on his way out of the meeting, Kremlin Media reports. pic.twitter.com/vuCSZyLYUf