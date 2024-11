Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова отправи необосновани обвинения срещу Латвия, твърдейки, че страната дискриминирала рускоговорящите граждани.

Тя предупреди, че ако Рига не прекрати тези "нарушения на международните норми", можело да бъде изправена пред последствия в Международния съд на ООН.

Руският диктатор Владимир Путин в миналото е хвалил съда - по негови думи от ноември 2005 г. в Хага, институцията е "най-важното условие за устойчивостта и легитимността на Организацията на обединените нации": ВИДЕО: Путин хвали Международния съд на ООН като гарант за правосъдие.

Припомняме, че диктаторът е издирван от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца по време на агресивната си война, започнала през февруари 2022 г.

Междувременно в латвийската столица Рига беше разрушен паметник на руския фелдмаршал Михаел Андреас Баркли де Толи. Кметът нарече статуята „символ на руския империализъм“.

Де Толи е един от ключовите руски военни командири по време на Наполеоновите войни и фактически главнокомандващ на руската армия в началото на инвазията на френския владетел през 1812 г.

През 1913 г. в Рига е издигнат паметник на фелдмаршала, който е евакуиран през 1915 г., по-късно е изгубен и възстановен в началото на XXI век.

