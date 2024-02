Западни оръжия в Украйна и как се представят: Британският танк Challenger 2 и шведската гаубица Archer (ВИДЕО)

Британският танк дойде в Украйна със завидна репутация, но и в прекалено малко бройки – само 14: 14 машини за Украйна: Британският танк, който никога не е унищожаван в битка (ВИДЕО). Факт е обаче, че танкът не беше участвал в толкова голяма война като тази в Украйна – тя се оказа дебют за много оръжейни системи, съответно и най-голямото предизвикателство: Украйна вероятно загуби първия си танк Challenger 2 (ВИДЕО)

По думите на танковия екипаж, с този танк те са участвали в три операции. Дори срещу укрепени с бетон бункери танкът няма никакъв проблем, когато стреля, гласи заключението.

И нещо по-весело – украинският екипаж споделя, че при първата мисия не им е било разрешено да махнат маскировъчното покривало на машината нито за секунда, съответно вътре в танка подгизнали от пот.

Повече за "работата" на британския танк в Украйна научете във видеото:

Brief report on the combat use of the British-supplied Challenger 2 tank which belongs to the Ukrainian 82nd Air Assault Brigade. For secrecy purposes, some details are omitted from the report.https://t.co/wbB3AbkvGx pic.twitter.com/c1QsQ6a0vK