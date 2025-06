Израел отговори на Иран, порази военни обекти (СНИМКИ)

Израел нанесе тази вечер нова серия от удари по пускови установки и складове за ракети "земя-земя" в Западен Иран, заяви говорителят на израелските въоръжени сили Ефи Дефрин, цитиран от Франс прес. "Самолети на военновъздушните сили прелитат над пускови установки и складове с ракети "земя-земя" и "поразяват тези, които се опитват да се върнат на тези места, за да извозят оттам боеприпаси от поразените по-рано обекти", поясни говорителят.

При израелски удар бяха поразени сгради, намиращи се близо до централата на полицията в Техеран, при което бяха ранени няколко полицаи, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

IDF:



60 Air Force fighter jets, under precise intelligence guidance from the Intelligence Branch, have in recent hours completed a wave of attacks on more than 20 military targets in Tehran. pic.twitter.com/a0VZEpWjHw