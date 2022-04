Западът помага на Украйна да подготви инсценирани доказателства за военни престъпления, твърди Русия

"Откакто руските войски се изтеглиха от градове и села около столица Киев, украинската армия показва на журналисти трупове на цивилни, убити според нея от руските сили, разрушени къщи и изгорели автомобили. Западът твърди, че мъртвите тела са доказателство за военни престъпления. Репортери на Reuters видяха трупове в град Буча, но не успяха да проверят чрез независим източник кой е отговорен за тези убийства", се казва в позицията на Министерството на отбраната на Русия, без да коментира темата как сателитни снимки и видеокадри опровергаха Русия за ужаса в Буча и опроверженията дойдоха именно след работа на журналисти от западни медии. The New York Times публикува и точна карта къде са намерени труповете по улиците на Буча.

The New York Times publishes a map of the killings of civilians in #Bucha, which was compiled thanks to journalists who were in #Ukraine pic.twitter.com/wRasbk6hJp