Великобритания проверява твърденията за химическа атака в Мариупол

Пристанището на Азовско море има стратегическо значение. Градът е обсаден от повече от един месец и постъпват съобщения за катастрофална хуманитарната ситуация там.

"Информации сочат, че руските сили може да са използвали химически агенти при нападение срещу населението на Мариупол. Работим спешно с нашите партньори, за да проверим тези сведения", написа Тръс в Twitter. Тя подчерта, че всяка употреба на химически оръжия "би представлявала брутална ескалация в този конфликт, и ние ще потърсим отговорност от руския президент Владимир Путин и неговия режим".

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.