Заплашиха с прерязване на гърлото представителката на Израел на "Евровизия" (ВИДЕО)

Седмицата на песенния конкурс "Евровизия" започна в Базел с 1,3-километров парад през третия по големина град в Швейцария, а участниците, сред които и Ювал Рафаел от Израел, се движеха по маршрута с ретро трамваи и автобуси. Сред тълпите, които се движеха по така наречения "тюркоазен килим", имаше и няколко пропалестински демонстранти, които развяваха плакати и палестински знамена и използваха мегафони.

Kan съобщи на своя уебсайт, че е "подала жалба в швейцарската полиция след инцидент, при който млад мъж, облечен в кефия и държащ палестинско знаме, е направил жест с прерязване на гърлото към Ювал Рафаел и членовете на израелската делегация на "Евровизия". "Корпорацията се свърза и с Европейския съюз за радио и телевизия, като поиска да бъдат предприети действия за идентифициране на лицето, направило жеста и наплюло членовете на делегацията."

Eurovision reception just happened.

Yuval Raphael, a Nova survivor, arrived to represent Israel,only to be met with threats and protests.



And what did she do?

Blew kisses. Waved the Israeli flag. Walked proud.



Unshakable. Badass. Inspiring.#Eurovision2025 pic.twitter.com/oT0aRWhWLp