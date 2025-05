Макрон подсили ултиматума на Германия към Русия

Френският президент Еманюел Макрон усили ултиматума на Германия към Русия да приеме 30-дневно прекратяване на огъня в Украйна до края на днешния ден, 12 май - иначе ще има още по-тежки санкции. Малко по-рано днес изявлението бе направено от говорителя на германското правителство Щефан Корнелиус. Берлин е предупредил руските власти, че "времето изтича", а говорителят на Кремъл отвърна, че подобен език бил "неприемлив": Германия с ултиматум до Русия до края на деня. Песков: С нас не може да се говори така.

Макрон също е заявил, че Москва има време до тази вечер да покаже, че иска мир. "Ако Русия е сериозна, тя ще се съгласи на прекратяване на огъня. Ако не - трябва да отговорим с по-строги санкции". Френският президент добави, че днес ще проведе допълнителни разговори с украинския президент Володимир Зеленски и с лидерите на ЕС.

