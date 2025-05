Новата руска ракета "Бандерол" удря в Украйна: С помощ от Китай, САЩ, Япония, Южна Корея

Вече почти месец Русия използва оръжие във войната в Украйна, за което досега се знаеше много малко и класификацията му беше трудна. Първоначално се говореше, че става въпрос за дрон с реактивен двигател на име "Бандерол", който развива скорост от 500 км/ч. Но наскоро порталът "Война и санкции" на украинското министерство на отбраната даде друго обяснение и класификация - става въпрос за нова руска крилата ракета S8000. Официално вече са публикувани подробни данни за техническите спецификации на ракетата и списък с компонентите, използвани в производството ѝ, пише специализираното украински издание Defense Express.

Според изданието, вероятно това е същата крилата ракета, забелязана на снимка от руския полигон Капустин Яр в края на 2024 г. Оръжието има визуална прилика с американската противокорабна ракета AGM-158C LRASM (ракета с голям обсег), въпреки че в този случай Русия изглежда се е опитала да направи евтина ракета за масово производство, за да я използва възможно най-бързо в Украйна.

Три ключови характеристики от доклада на украинското министерство на отбраната заслужават специално внимание. Първо, ракетата използва турбореактивен двигател SW800Pro-A95 от китайската компания Swiwin - търговски продукт, продаван чрез платформи като AliExpress за цени от няколко хиляди до десетки хиляди долара. Второ, навигацията е базирана на устойчивата на заглушаване CRP антена Kometa-M8, разработена от JSC VNIIR-PROGRESS. Антените от серията Kometa се използват и в дроновете "Шахед"-136/131 и в комплектите за управляеми бомби УМПК. Трето, ракетата съдържа множество компоненти, произведени в чужбина, с произход от Австралия, Южна Корея, САЩ, Швейцария, Япония и т.н. Например батерия Murata от Япония, модул за обмен на телеметрична информация от австралийската RF Design (може да се произвежда и в Китай), серво мотори от южнокорейската Dynamixel и радиочестотен усилвател от американската Maxim Integrated Products (Analog Devices).

GUR's website included a Russian cruise missile called the S8000 Banderol by Kronstadt JSC with a stated range of 500km that will be carried by the Orion / Inokhodets UCAV and, in the future, Mi-28 attack helicopter.https://t.co/Yr26OxXH15 pic.twitter.com/dNK47FTNfd