Кейт Мидълтън разкри как се е справила с рака в откровено и лично ВИДЕО

В един трогателен и интроспективен нов проект Кейт Мидълтън, принцесата на Уелс, разказва за личното си пътуване към изцеление чрез природата по време на лечението на рак. Първата част от видеопоредица, озаглавена "Майката природа", направи своята премиера в каналите на социалните медии на двореца Кенсингтън, предлагайки на зрителите да разберат как времето на открито се е превърнало в жизненоважен източник на сила и обновление за нея. Припомняме, че наскоро принцесата на Уелс промени и визията си.

Триминутното видео, озаглавено "Пролет", е извучено от самата принцеса и включва сцени с нея и принц Уилям на остров Мъл по-рано този месец, като улавя спокойния пейзаж и символиката на сезонната промяна.

SPRING.



This year’s Mental Health Awareness Week, we are celebrating humanity’s longstanding connection to nature, and its capacity to inspire us and help us to heal and grow in mind, body and spirit.



As we confront the challenges of an increasingly complex and digital world,… pic.twitter.com/lmxzxJUsiO