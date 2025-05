Десетки ранени и загинал: Автобус се вряза в аварирала кола, избухнаха яростни пламъци (СНИМКИ и ВИДЕО)

Един човек бе убит и 32 бяха ранени, двама от тях тежко, след като туристически автобус се удари в аварирал автомобил на магистрала в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални представители.

Шофьорът на автомобила умрял на място, след като превозното средство било обхванато от пламъци в следствие на катастрофата, станала на около 32 километра източно от центъра на Лос Анджелис, се казва в изявление на местната полиция.

One killed in fiery tour bus crash near Los Angeles. Authorities say the bus slammed into a disabled SUV blocking a lane. More than 30 other people were hurt. @MelissaABCNews has the latest. https://t.co/RHuOxrxxcF pic.twitter.com/f2fRU9P8ji