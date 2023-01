Заради недостига на лекарства: ЕС готви промени в законодателството

Еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакидес обяви в Twitter, че се работи по три важни приоритета - укрепване на здравните системи, наблюдение на разпространението на вирусите и увеличаване на производството на жизненоважни лекарства. Предложените промени ще включват по-строги задължения за доставка на медикаменти и по-ранни уведомления за недостиг.

"Респираторните инфекции и съобщенията за недостиг на лекарства се увеличават. За да се справим с тези предизвикателства, ние работим с държавите членки и индустрията", каза Кириакидес.

Respiratory infections and reports of medicines shortages are rising in 🇪🇺.



To face these challenges we are working with Member States and industry to⬇️



▶️Strengthen our healthcare systems

▶️Monitor the spread of these viruses

▶️Increase production of vital medicines