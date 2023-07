Защо Кримският мост е толкова важен за Путин?

Мостът е жизненоважна артерия за снабдяването на продължаващата война на Русия срещу Украйна, позволявайки на хора и стоки да се вливат в украинските територии, които Москва е окупирала в южната и източната част на страната.

Известен също като Керченския мост, той има лична стойност за руския президент Владимир Путин. В разказа на Кремъл той символизира "обединението" на Крим с континенталната част на Русия.

Атаката срещу пропускателния пункт в понеделник беше втората, откакто Путин започна пълномащабната си инвазия в Украйна - и Киев повтори, че се надява да си върне полуострова в продължаващата си контраофанзива.

