Зеленски не вижда желание от страна на Путин за мир: Това е братската им дружба

Той призова целия свят да закрие въздушното си пространство за руски самолети, както и летищата в света да не приемат самолети на Русия, уточнява БГНЕС.

В изявлението си Зеленски повиши в длъжност посмъртно множество лейтенанти и военнослужещи, загинали във войната през последните пет дни, като подробно обясни, че всеки от тях как е изпълнил дълга си към Украйна.

"Злото, въоръжено с ракети, бомби и артилерия, трябва да бъде спряно незабавно. Унищожете икономиката му. Да покажем, че човечеството знае как да се защитава", призова още Зеленски. Той заяви, че Русия е нанесла 56 ракетни удари срещу Украйна и е изстреляла 113 ракети точно когато имаше мирни преговори. "Това е братската им дружба", добави той.

Засега няма информация за обстрел на Харков през тази нощ. Но вече се появиха данни за включени сирени за въздушни удари - в Тернопил, Волин и Ровно. Всичките тези градове са в Западна Украйна.

⚡️Air raid sirens in Rivne.



Residents should head to the nearest shelter.