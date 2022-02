Докато Русия говори за мир: Брутален обстрел срещу мирни жители в Харков (ВИДЕО)

В момента брат ѝ се намира скрит в мазе в града, заедно с още няколко души. Те не могат да излязат. Но информацията е категорична – от няколко часа има масиран руски обстрел срещу жилищни сгради, с ракети "Град". Освен това, в града има активирани руски военни и паравоенни, които се мъчат да овладеят стратегически обекти.

В Харков цари широко убеждение, че Владимир Путин си отмъщава заради съпротивата на украинската армия и дори на цивилно население, което получи оръжие по силата на светкавично приет закон точно когато Путин обяви инвазията в Украйна и което също оказва съпротива срещу руската армия.

Russians are now shelling residential quarters of Kharkiv with multiple launch rocket system. It’s a war crime against civilians. Video was sent by locals.#StandWithUkraine pic.twitter.com/ovr0P4abaV